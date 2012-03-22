Тулуза: участники операции не уверены, что предполагаемый убийца все еще жив

Прибывший в 9 утра (по Парижу) к зданию, где со вчерашнего дня осажден Мохамед Мера, подозреваемый убийстве военных и детей в Тулузе, министр внутренних дел Клод Геан решил на месте разобраться что с осажденным. Еще ранее на место прибыл прокурор Парижа Франсуа Молен.

Министр намеревается провести здесь, в 50 метрах от осажденного здания техническое совещание, для того чтобы определиться с дальнейшими действиями.

После неудачно завершившихся переговоров, в результате которых Мера, намеревающийся сдаться вчера во второй половине дня, в конечном итоге решил, как сообщил Клоде Геан, «умереть с оружием в руках». Всю ночь подозреваемый не выходил на контакт. Между тем вчера вечером в здании было отключено освещение вслед за водой и газом. Кроме того, по информации фанцузских медиа с помощью гранат полицией были снесены окна и двери в квартире, где забаррикадировался Мера. После в квартиру были заброшены светошумовые гранаты.

Клод Геан выразил удивление, что после проведенной работы от Мера не поступило никакой реакции. Геан надеется, что тот «еще жив». «Наш приоритет в том, чтобы он мог сдаться и предстать перед судом», - напомнил министр. Далее г-н Геан добавил: «Мы слышали два выстрела и мы не знаем, что они означают».

Представители полиции, осуществляющие операцию также надеются, что подозреваемый жив, но не исключают и других вариантов.

Мохамед Мера, блокированный в течение 29 часов, в понедельник утром расстрелял троих детей и одного взрослого перед еврейским колледжем. Еще ранее им были убиты трое военнослужащих. Кроме того по его собственному признанию он планировал в ближайшие дни убить еще одного военного и двух полицейских. Как выяснилось позже, задание совершить теракт Мера получил в Пакистане, где прошел соотвествующее обучение. Изначально «Аль-Каида» предлагала ему выполнить роль смертника, но от этого он отказался, согласившись на вариант теракта.