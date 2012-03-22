В Интернете появилось фото тулузского стрелка (ВИДЕО)

Во Франции террорист Мера, подозреваемый в убийствах семи человек в Тулузе и Монтобане, не подает признаки жизни. Полиция не уверена, что осажденный в доме в Тулузе Мухаммед Мера, все еще жив.

Министра внутренних дел Франции Клода Геана рассказал, что в среду предполагаемый преступник сказал, что хотел бы умереть с оружием в руках. А через некоторое время полицейские услышали два выстрела. Последний контакт с ним состоялся в 22:45 местного времени (01:45 по Москве).

Вчера Мера объявил о своем намерении сдаться властям, но позже изменил решение.Тулузского стрелка Мухаммеда Мера приказано взять живым, поэтому спецназ не рискует штурмовать дом, который блокирован уже больше суток.

Полицейские сменили тактику и перешли к психологическому давлению и запугиванию: с террористом прекращены переговоры, а ночью у его дома слышались выстрелы и взрывы свето-шумовых гранат. Квартира, где засел Мера, обесточена, чтобы преступник не мог следить за ходом операции через интернет или по телевизору. Отключены вода и газ, спецназ намерен взять террориста на измор. Бойцы спецназа вступили со злоумышленников в перестрелку, в результате которой трое жандармов получили ранены.

"Убийца, как известно, назвал себя членом "Аль-Каиды". И главная причина, по которой полиция так хочет взять его живым, состоит в том, что сейчас крайне важно установить, имеем ли мы дело с целой террористической сетью или преступник все это время действовал один", - сказал руководитель Международного центра наблюдения за терроризмом Ролан Жакар.

Полиция и сегодня с утра продолжает запугивать террориста. Он не отвечает. Ожидается, в ближайшее время начнется штурм дома.

У французских СМИ появилась фотография 24-летнего террориста.

Напомним, накануне в Иерусалиме похоронили жертв Мера.