Госдепу США не нравится Башар Асад, как президент Сирии

США рассчитывают, что президент Сирии Башар Асад уйдет в отставку по итогам политического диалога между всеми сторонами сирийского конфликта, заявила в среду официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

"Если говорить откровенно, мы бы не хотели, чтобы президент Асад продолжал руководитель Сирией по окончании политического перехода власти", - подчеркнула она, передает Интерфакс.

На минувшей неделе 13 марта Госдеп США публично высмеял идею проведения парламентских выборов в Сирии, мнение госдепартамента озвучила та же Виктория Нуланд.

"АН" писали, что делегация членов Совета Федерации России с понедельника побывала в Сирии с трёхднедневным визитом. Ожидается, что не позднее пятницы сенаторы представят свой доклад. 16 марта спецпосланник ООН и ЛАГ в Сирии Кофи Аннан призвал членов Совбеза ООН преодолеть разногласия по отношению к кризису в Сирии.

Напомним, президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламентапомогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

26 февраля в день проведения референдума по Конституции Сирии Хилари Клинтон призвала сирийцев подготовить почву для ливийского сценария. По словам госсекретаря США, военную операцию, наподобие ливийской, в Сирии провести нельзя. Она объяснила это тем, что силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Поэтому, вместо референдума, Клинтон призвала сирийцев идти на помощь повстанцам в Хомсе. Через два дня после ее заявления город Хомс под напором правительственных войск пал.Еще через неделю правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.

10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженного вторжения он не предусматривает.