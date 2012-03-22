В Брюсселе проходит заседание Совета Евросоюза по военному партнерству

В Брюсселе вопросы единой политики обороны и безопасности и актуальную международную проблематику обсудят на открывающемся в четверг двухдневном заседании Совета Евросоюза главы агентств ЕС с министрами стран-участниц.

Начнется оно с оборонных проблем. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон проведет заседание руководящего комитета Европейского агентства по обороне в качестве главы этого агентства.

Затем начнется заседание Совета ЕС как такового в формате министров обороны. Оно будет посвящено военным операциям с участием Евросоюза и военному партнерству. В ходе рабочего обеда состоится обсуждение в рамках развития европейской военной стратегии выводов из анализа оборонных средств, применяемых США, передает Интерфакс.

Во второй половине дня в четверг совещание перейдет в формат министров иностранных дел. Главы МИД стран Евросоюза встретятся со своими коллегами из государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, обсудят ситуацию в Афганистане и Пакистане, реакцию Евросоюза на "арабскую весну".

В пятницу перед началом второго дня заседания Кэтрин Эштон встретится с главой МИД Турции Ахметом Давитоглу в рамках политического диалога ЕС-Турция на министерском уровне. Затем Совет ЕС продолжит работу с обсуждения ситуации в регионе Сахеля (страны Африки южнее Сахары).