Военные, бежавшие при столкновении с повстанцами, устроили госпереворот

В Мали власть в четверг взял Национальный комитет восстановления демократии и возрождения государства во главе с капитаном Амаду Саного. Об этом заявил, выступая по национальному радио и телевидению, представитель мятежных военных лейтенант Амаду Конаре.

О судьбе президента этой центральноафриканской Амаду Тумани Туре и большинства членов кабинета пока ничего не известно, передает ИТАР-ТАСС. Ранее мятежные военные в Мали заявили сегодня, что "покончили с некомпетентным режимом", "приостановили действие конституции", "распустили государственные институты" и ввели комендантский час.

"АН" писали, что с ночи среды вышедшие из подчинения солдаты национальной армии штурмовали президентский дворец в Бамбако. Под утро они его с боем захватили, арестовали нескольких министров, в том числе главу МИД Сумейлу Бубей Маига.

Заявления мятежников об их успехах пока невозможно проверить по независимым источникам. Президент Мали Амаду Тумани Туре утверждает, что речь идет не о смене режима, а о мятеже солдат, не желающих воевать против повстанцев- туарегов на севере страны. Его представитель сообщил, что президент и министры не находились во время штурма в президентском дворце, не уточнив их местонахождения.

Взбунтовавшиеся военнослужащие обвиняют президента Мали в том, что тот не обеспечил армию достаточным количеством вооружений для борьбы с туарегами. Сначала мятежники заняли здание национального радио и телевидения, а потом атаковали и захватили после продолжавшегося несколько часов боя с охраной президентский дворец.

Мятежом охвачен и город Гао на севере Мали, где военные захватили гарнизон и арестовали представителей властей.