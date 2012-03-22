Гендиректор McDonald's покинет свой пост

Корпорация McDonald's сообщила о том, что генеральный директор Джим Скиннер намерен покинуть свой пост в конце июня. Все 8 лет руководства первое лицо в корпоративной иерархии, а в прошлом моряк, Скиннер, занимался реформами, которые принесли блестящие результаты.

Его место займет нынешний президент компании Дональд Томпсон – первый афро-американец на этом посту с момента основания компании в 1955 году, передает Би-Би-Си. Он принёс свое ноу-хау в корпорацию на кофейном блюдечке - именно по его инициативе по всему миру McDonald's распахивает двери новых кофеен.

McDonald's – крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания: в 119 странах мира находится 33 тыс. ресторанов, которые обслуживают 68 млн человек ежедневно.