Убийца, семь лет бегавший от правосудия, пойман в Австралии

Австралийские полицейские накануне арестовали гражданина страны, подозреваемого в убийстве, совершенном около семи лет назад на отдаленной ферме в 260 км от Сиднея. Малькольм Наден все эти годы числился в розыске.

По словам следователей, он скрывался в самодельных убежищах в пустынной местности, промышляя грабежом домов и охотой на кенгуру, передает Би-би-Си. Во время ареста Наден попытался сбежать, но был остановлен служебной собакой.