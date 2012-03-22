Кубинские диссиденты бузят в ожидании визита Папы Римского Бенедикта XVI

Кубинская оппозиция хочет, чтобы Папа Римский Бенедикт XVI в ходе предстоящего официального визита на карибский остров, в беседе с лидерами государства побудил их провести либеральные политические реформы.

Официальная газета Острова Свободы обвинила диссидентов и американские власти в намерении сорвать визит понтифика. "Гранма" пишет, что диссиденты получают инструкции и деньги в офисах контрреволюционных организаций в Майами.

Перед приездом Папы на самом острове происходят протесты диссидентов и ответные аресты.

"АН" писали, что 14 марта Папа Римский Бенедикт XVI в преддверии своего визита на Кубу отправил на остров детеныша крокодила, которого ему в начале года подарил римский зоопарк.

Напомним, Папа Римский Бенедикт XVI прибудет на Кубу с визитом в период с 26 по 28 марта. В коммюнике кубинского епископата говорится о том, что Бенедикт XVI прибудет на остров после визита в Мексику. Как и его предшественник Иоанн-Павел II, 28 марта Бенедикт XVI отслужит мессу на площади Революции в Гаване.

Визит Бенедикт XVI начнется в городе Сантьяго-де-Куба, где понтифика будет встречать Рауль Кастро. Визит приурочен к четырехсотлетней годовщине открытия образа Пресвятой Девы Милосердной из Кобре, покровительницы острова. По преданию, образ Пресвятой Девы Милосердной был обнаружен в 1612 году тремя рыбаками.

Этот визит происходит через 14 лет после визита на остров Иоанна-Павла II, после чего на острове начался политический диалог между церковью и коммунистической властью. На Кубе были освобождены 130 политических заключенных и была открыта семинария.