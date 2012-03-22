Бунт дезертиров: в Мали идёт штурм президентского дворца

В Мали военные в среду с ночи штурмуют президентский дворец в столице Бамбако. По сообщениям, в городе слышна канонада. Ранее армия взяла под контроль здание государственного телевидения, теле- и радиовещание в стране было прекращено.

Причиной мятежа стало недовольство армии тем, как руководство страны отреагировало на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали. Представитель министерства обороны сказал корреспонденту Би-би-си, что они совершают переворот.

По мнению военных, операция по подавлению восстания туарегов проводится плохо, нет нормального продовольственного снабжения, а солдатам не хватает боеприпасов.