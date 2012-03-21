СБ ООН одобрил заявление по урегулированию конфликта в Сирии

В среду Совет Безопасности ООН после долгих месяцев переговоров одобрил заявление по урегулированию ситуации в Сирии.

15 членов Совета Безопасности ООН в среду в Нью-Йорке приняли заявление, согласно которому правительство в Дамаске должно "незамедлительно" принять меры для реализации плана мирного урегулирования конфликта, предложенного Кофи Аннаном - посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирию.

Это заявление имеет меньший дипломатический вес, чем резолюция, которую до сих пор не принимали Россия и Китай, воспользовавшись правом вето. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в своем заявлении высказал надежду на то, что ситуация наконец-то сдвинется с «мертвой» точки и это заявление будет четким сигналом для режима аль Асада.

Вестервелле также подчеркнул, что правительство в Дамаске теперь должно осознать, что не может полагаться на Россию в качестве безусловной поддержки. Ранее Вестервелле встречался в Берлине с министрами иностранных дел России и Польши.