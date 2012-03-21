Адвокат предполагаемого тулузского убийцы удивлен

Как сообщает «Фигаро», адвокат Мохамеда Мераха, Кристиан Етелен, защищавший его с период с 2004 по 2005 год удивлен тем, что его бывший клиент подозревается в убийстве семи человек в Тулузе и Монтобан. Для него это обвинение никак не вписывается в портрет молодого человека "вежливого и учтивого" .

Как объяснил Этелен телеканалу BFMTV он защищал молодого человека в ранней юности по делу " вождения без водительских прав». Тогда Мохамед Мерах был приговорен к одному месяцу тюремного заключения, - наказание, которое затем было смягчено.

Несмотря на имеющиеся факты преступлений, в основном кражи, "я знал его всегда как человека с гибким поведением», не позволяющим предположить какого- либо фанатизма", - выразил свое удивление г-н Етелен.

Его личность, "вежливого и учтивого", не создавала впечатления, что он может быть радикализирован и готов к действиям на основе абсолютной жестокости", - настаивает адвокат.

Молодой человек "абсолютно не упоминал ни слова об исламе" в присутствии адвоката. "Но два года назад я узнал, что он внезапно стал более радикальным и уехал в Афганистан", - добавил Этелен. - Я сказал ему, что он будет внимательно отслеживаться органами, и что ему лучше не совершать преступлений". В завершении интервью адвокат призвал молодого человека "безусловно" сдаться полиции.