Новым министром финансов Греции назначен Филиппос Сахинидис. На этом посту 49-летний Сахинидис сменит Эвангелоса Венизелоса, который был избран новым лидером правящей левоцентристской партии ПАСОК.

Сахинидис работал заместителем бывшего главы ведомства с 2009 года.Он будет приведен к присяге в среду вечером. В этот же день Филиппос Сахинидис впервые посетит заседание правительства в качестве министра, передает Интерфакс.

Новый глава греческого Минфина - экономист по образованию, в том числе он обучался в аспирантуре в Нью-Йорке и получил степень в университете Манчестера. Сахинидис принимал активное участие в переговорах с Международным валютным фондом и Евросоюзом о предоставлении Греции первого и второго пакетов помощи.