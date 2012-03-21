В Израиле в среду на иерусалимское кладбище "Гиват-Шауль" были похоронены жертвы теракта в Тулузе. Во Франции в результате стрельбы около школы еврейской общины погибли трое детей и учитель - Йонатан Сандлер, двое его маленьких детей Арье и Габриэль и восьмилетняя Мирьям Монсенего.

Их тела были доставлены в Израиль самолетом. Почтить память погибших пришли почти 2000 человек, в том числе члены семей, представители тулузской общины, главные раввины Израиля, спикер Кнессета и министры правительства Израиля. Французскую делегацию возглавил глава МИД Аллен Жюпе.

Президент Израиля Шимон Перес поблагодарил его и всю Францию за помощь и поддержку.В Тулузе завершена спецоперация, "тулузский террорист" задержан.