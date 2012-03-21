Власти Франции опровергли сообщения об аресте Мухаммеда Мера (ВИДЕО)

Глава МВД Франции Клод Геан опроверг в среду сообщения французских СМИ об аресте подозреваемого в недавних убийствах на юге Франции 24-летнего гражданина Франции алжирского происхождения Мухаммеда Мера.

Газета Le Figaro на своем сайте также сообщает, что информация о поимке преступника не соответствуют действительности. Обвиняемый пока не задержан, об этом передает Интерфакс.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ""тулузский террорист" задержан в результате полицейской спецоперации.

На месте происшествия в Тулузе находится президент Франции Николя Саркази. Возможно, важное заявлении сделает именно он.

"АН" сообщали, что серийный убийца Мухаммед Мера, засевший в пятиэтажном доме на окраине Тулузы, готов сдаться властям во второй половине дня в среду. Об этом заявил глава МВД Франции Клод Геан.

одозреваемый в прошлом совершал поездки в Афганистан и Пакистан. Мерах заявляет, что "является моджахедом", и "принадлежащим к Аль-Каиде" а также , что хотел "отомстить за палестинских детей и нанести удар по французской армии"

"АН" сообщали, что утром 19 марта неизвестным была обстреляна группа людей в еврейской школе Тулузы. Согласно сообщению полиции убийца стрелял в группу из 4-5 человек и убил двоих: одного из родителей учеников и одного ребенка. Двое других тяжело ранены, причем один из них находится при смерти.