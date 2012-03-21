Сержант-убийца афганцев был крупным мошенником на родине в США (ВИДЕО)

Бойню в афганской провинции Кандагар, в которой были застрелены и сожжены 16 мирных жителей, среди которых - 9 детей и 3 женщины устроил американский брокер, обокравший пенсионера в Огайо, на которого работал, на $1,5 млн.

Ожидается, что обвинения в убийстве 16 человек будут предъявлены американцу в четверг. Ранее сообщалось, что военный не помнит, как совершил это страшное преступление. Сейчас Роберт Бейлз находится в тюрьме Форт-Ливенворт в штате Канзас.

Как выяснилось, Роберт Бейлз промышлял финансовыми махинациями на бирже. Оказавшись в долгах, он решил заработать денег тем, что получалось у него лучше всего – убивать, сообщает Huffington Post, передают Вести.

Ранее американские СМИ сообщали, что семья Роберта Бейлза имела сильные долги по ипотеке и якобы по этой причине военный, который так не хотел вновь "возвращаться на бойню", был вынужден в четвертый раз отправиться в Афганистан. Теперь стало известно, каким образом контрактник, расстрелявший 16 человек в Кандагаре, оказался "на мели".

До того, как отправиться в армию, Бейлз работал на бирже и был обвинен в финансовых махинациях на сумму более $1,5 млн.

Брокерская карьера Роберта Бейлза началась в 1996 году и не совсем благополучно завершилась в 2001-м.

Компания, в которой работал будущий военный, была оштрафована Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам (FIRA) на 1,4 миллиона долларов за мошенничество и незаконную торговлю акциями. Главными фигурантами по делу проходили Бейлз и глава фирмы Майкл Паттерсон.

Как пишут американские журналисты, Бейлзу было поручено управлять пенсионным счетом пожилого жителя штата Огайо Гэри Либшнера. Будущий убийца сбывал ценные бумаги своего клиента по заведомо низкой цене, забирая себе всю разницу. Когда эта история получила огласку, Бейлз обвинил своего начальника в том, что тот свалил всю вину на него. Как бы то ни было, огромный штраф, а также компенсация Либшнеру за причиненный моральный и финансовый ущерб сотрудниками брокерской фирмы, где работали Бейлз и Паттерсон, так и не был выплачен.

Мошенники не появились ни на одном судебном слушании по их делу. Интересно, что до того, как устроиться в компанию Майкла Паттерсона, Бейлз последовательно сменил пять компаний, работавших по аналогичному принципу. Будущему военному везло, что фирмы закрывались до того, как его успели поймать с поличным.

"АН" писали 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане. В минувшую среду Леон Панетта прибыл с двухдневным визитом в Афганистан, в том числе и чтобы "разрулить" ситуацию с бойней, устроенной Робертом Бейлзом в провинции Кандагар - "родине" "Талибана" - исламского сунитского движения ультрарадикального толка.

Напомним, за жестокую расправу над 16 мирными жителями, учинённую сержантом США, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.