Взрывники посольства Индонезии на Рю Кортамбер в Париже пойманы (ВИДЕО)

В Париже благодаря информации бдительной французской консьержки, полиция днём задержала трёх человек, которых подозревают в причастности к взрыву в среду утром у посольства Индонезии на Рю Кортамбер в 16-м округе.

"АН" писали, что утром среды у здания индонезийской дипмиссии в Столице Франции прогремел взрыв.

Женщина рассказала, как ранним утром, в начале шестого часа, она увидела троих неизвестных, которые подошли к зданию посольства Индонезии Парижа. В руках они несли сверток, в котором скрывался сомнительного вида баллон. Оставив предмет перед его фасадом диппредставительства, злоумышленники мгновенно скрылись на автомобиле.

Бдительная женщина оперативно сообщила об увиденном в полицию. Одновременно, как рассказали в правоохранительных органах, работник коммунальных служб, занимавшийся уборкой уличных урн, проходил в этот момент мимо посольства и заметил оставленный сверток. Он развернул его и увидел там баллон с подсоединенными проводами, оттащил его на несколько метров в сторону и побежал вызывать полицию.

Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 50 метров. Сгорели два припаркованных поблизости автомобиля, еще десяток машин оказались повреждены. В близлежащих зданиях, включая особняк посольства, взрывной волной выбиты окна. Погибших и пострадавших нет.

"Это чудо, что обошлось без жертв", — подчеркнули в столичной полиции.

По данным следователей, речь идет о самодельном взрывном устройстве большой мощности, по оценке экспертов, несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.

Предполагаемых преступников, оставивших пакет у посольства, обнаружили спустя несколько часов в другом районе столицы, вычислив их по автомобилю.

В данный момент их допросом занимается отдел по борьбе с терроризмом столичной полиции. Следователи также изучают запись камер видеонаблюдения. На данный момент ни одна террористическая группировка ответственность за этот взрыв на себя не взяла.

Отклики на инцидент незамедлительно последовали из Джакарты.

"Разумеется, мы глубоко встревожены в связи с сегодняшним взрывом. К счастью, никто не пострадал. Мы по-прежнему пытаемся установить, был ли этот акт нацелен против наших национальных интересов", - цитирует главу МИД Индонезии Марти Наталегава ИТАР-ТАСС.

Напомним, в 2004 году у здания индонезийской дипмиссии уже взрывали самодельную бомбу. Тогда механизм заложили под флагом Индонезии. В результате взрыва несколько человек получили легкие ранения. Как выяснилось позднее, теракт был следствием местных криминальных разборок и не был направлен против индонезийских дипломатов.

Важно отметить, что нынешний взрыв у посольства Индонезии, которая является крупнейшим мусульманским государством в мире - звонкая пощёчина французским спецслужбам. Он прогремел на фоне чрезвычайных антитеррористических мер, предпринятых в стране. Президентским распоряжением в юго-западных районах Франции со вторника введен режим наивысшего уровня террористической угрозы

В Тулузе на юге страны продолжается спецоперация по задержанию Мухаммедда Мера подозреваемого в расстреле 7 человек, в том числе детей в еврейской школе. К настоящему моменту крепко вооруженный преступник забаррикадировался в одной из квартир, прилегающий квартал оцеплен.