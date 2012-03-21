Тулузская трагедия: убийцу нашли по IP-адресу компьютера его брата

Брат "тулузского убийцы" предстанет перед Французским правосудием за соучастие. Именно его компьютер, как установила полиция, использовал преступник для того, чтобы договориться о встрече с первой жертвой.

Личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве семи человек на юге Франции, была установлена благодаря IP-адресу компьютера его брата.

Сержант десантных войск 30-летний Имад ибн Зиатен был убит выстрелом в голову 11 марта в Тулузе, когда пришел на встречу с потенциальным покупателем своего мотоцикла марки Yamaha. Убийца откликнулся на сообщение, размещенное Зиатеном на веб-сайте с частными объявлениями, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что операция по захвату подозреваемого в совершении 7 убийств продолжается. К настоящему моменту переговоры не принесли результатов, и есть сообщения о том, что полиция готовит новый штурм.