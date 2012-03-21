В Тулузе продолжается захват предполагаемого убийцы

В Тулузе продолжается операция по задержанию подозреваемого в совершении 7 убийств, включая последнее убийство трех школьников еврейской школы и их учителя, которое всколыхнуло всю Францию и не только.

По последним данным подозреваемый прекратил общаться с полицией и больше не отвечает. Несмотря на то, что чуть реанее он сам запросил средства общения с полицией, которые и были ему предоставлены, в обмен на выброшенный в окно кольт 45. Впрочем на руках у подозреваемого остается еще достаточно оружия.

Источники близкие к следствию сообщили, что подозреваемый был идентифицирован еще во вторник. Список подозреваемых в рамках двух основных версий следствия «ультра-правые и радикльные исламисты» был составлен накануне.

Подозреваемый - 24-летний француз алжирского происхождения Мохаммед Мерах. В прошлом он совершал поездки в Афганистан и Пакистан. Мерах заявляет, что "является моджахедом", и "принадлежащим к Аль-Каиде» а также , что хотел "отомстить за палестинских детей и нанести удар по французской армии", - об этом сообщил министр внутренних дел Клод Геан на месте, перед операцией.

Геан подчеркнул, что необходимо взять подозреваемого живым. Чтобы он предстал перед судом и прошел всю процедуру правосудия. "Это важно для нас", - подчеркнул министр.

Является ли подозреваемый именно тем неизвестным, который звонил ночью журналисту телеканала Франс 24, на которого ссылается агентсво AFP, рассказав в подробностях детали убийства, включая число выпущеных гильз, будет ясно позже. Звонивший также сообщил о своей принадлежности Аль-Каиде, а также и о том, что все было снято на пленку. Кроме того, звонивший добавил, что это только начало и что все будет на сайте в ближайшее время.