В Турции произошли столкновения между полицией и митингующими

В Турции во время шествий по случаю мусульманского праздника Новруз погиб один и пострадали более 20 полицейских. Причина агрессии - запрет правительства на празднование в любые дни, кроме 21 марта.



Крупные столкновения со стражами правопорядка произошли в провинциях Ширнак, Хаккяри и Юксельова. Протестные выступления прошли во многих городах страны. На требования полиции разойтись манифестанты не отреагировали, в результате был применен слезоточивый газ. После этого в сторону стражей порядка полетели камни и бутылки, а митингующие из провинции Ширнак открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

В городе Ван обнаружили бомбу, установленную неподалеку от места, согласованного для сегодняшних гуляний. По сообщению обезвредивших устройство саперов, в ней содержалось более 2 килограммов взрывчатки и металлические поражающие элементы.

Отказ властей перенести празднование Новруза на выходные или разрешить массовые акции обусловлен опасениями в связи с возможными провокациями и терактами.



