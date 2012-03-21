Французская полиция: тулузский убийца носит имя Пророка (ВИДЕО)

24-летний серийный убийца по имени Мухаммед Мера, засевший в пятиэтажном доме на окраине Тулузы, готов сдаться властям во второй половине дня в среду. Об этом заявил глава МВД Франции Клод Геан. По его словам, это уже вопрос нескольких часов.

"АН" писали, что операция по захвату преступника продолжается. Как сообщил Геан, террорист потребовал предоставить ему переговорное устройство в обмен на пистолет. Он выбросил в окно пистолет "Кольт", но, несмотря на это, он по-прежнему вооружен: в его распоряжении находится автомат, пистолет-пулемет и другое огнестрельное оружие.

Квартал, где проводится операция по его захвату, по-прежнему, оцеплен полицией; жители пока не эвакуированы. Некоторое время назад там раздался взрыв. По имеющимся сведениям, стражи порядка подорвали припаркованный рядом автомобиль, вызвавший у них подозрения.

Один из жителей заблокированного дома сообщил, что встречал подозреваемого несколько раз. Ему он показался "вежливым и обходительным молодым человеком" и даже помог поднять диван в квартиру.

Под утро среды французская полиция окружила дом, где предположительно находится убийца. Жителям близлежащих домов приказано оставаться внутри и не выходить на улицу. На место проведения операции доставлена мать подозреваемого, чтобы помочь полицейским вести с ним переговоры, но она отказалась помочь, сообщив, что уже много лет не имеет с сыном контактов. Утром среды началась полицейская операция по задержанию Мухаммеда, в три часа по местному времени. Ее решено было проводить стремительно. Полицейские не ожидали, что при попытке захвата вооруженный преступник начнет стрелять по ним через дверь. В результате трое спецназовцев получили незначительные ранения.

В итоге брать штурмом квартиру не решились, так как 24-летний исламский фундаменталист им нужен живым. Он называет себя моджахедом, говорит, что принадлежит к "Аль-Каиде" и что хотел отомстить за палестинских детей и за операции французской армии за рубежом.

Брат подозреваемого уже задержан для допроса. Глава МВД Франции уточнил, что преступник всегда действовал в одиночку, но брат может считаться его сообщником: стрелок был установлен именно через IP-адрес компьютера брата.

О подозреваемом Мухаммеде Мера известно, что у него франко-алжирские корни, он француз по паспорту. Несколько лет он провел на афгано-пакистанской границе в лагерях "Аль-Каиды", был арестован в Кандагаре, затем отпущен и вот вернулся во Францию, чтобы мстить и убивать.

Напомним, маджахед Мухаммед убил 7 человек в Тулузе. Все жертвы трех разных покушений были застрелены в упор выстрелами в головуиз одного и того же пистолета "Кольт" 45-го калибра. 11 и 15 марта он застрелил трех военнослужащих, выходцев из Северной Африки.

19 марта учитель и ученики еврейского колледжа "Озар Хатора" были расстреляны в Тулузе на юго-западе Франции. В результате, помимо четверых погибших, еще один подросток был серьезно ранен.

В среду учителя и трёх его учеников похоронят в Иерусалиме. Похороны убитых солдат также состоятся в среду во Франции.

Между тем, в среду глава панъевропейского МИД Кэтрин Эштон получила благодарность через Facebook от "Хамаса" за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе. Над Эштон нависла угроза позорной отставки.