Американский истребитель F-16 разбился в 235 км от Сеула

Американский одноместный истребитель F-16 в среду потерпел крушение в Южной Корее в 235 километрах юго-западнее Сеула в ходе планового учебно-тренировочного полета. С 1 марта по 30 апреля на территории страны проводятся совместные с США ежегодные военные маневры Foal Eagle.

Самолёт рухнул на рисовое поле вблизи города Сочхон провинции Чхунчхон-Намдо. Пилот сумел катапультироваться, пострадавших в результате ЧП нет. На месте крушения работает группа военных экспертов, которые пытаются выяснить причину падения истребителя, сообщает ИТАР-ТАСС.

АН" писали, что Северная Корея нервно реагирует на американо-южнокорейские маневры. В конце января Пхеньян уже называл учения "Ки ризолв" "военной провокацией и имитацией ядерной войны".

Несмотря на это 20 февраля Южная Корея начала в Желтом море военные учения вблизи спорной границы с КНДР. Совместные учения США и Южная Корея провели "Ки ризолв" в период с 27 февраля по 9 марта.

напомним, разработанный в 1970-х годах американской компанией General Dynamics многофункциональный истребитель F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения и находится на вооружении более чем 20 стран.