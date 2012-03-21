Ален Жюппе рассказал о планах по будущим инвестициям и по Сирии

Отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции «Инвестиции в будущее», проходившей во вторник в Генеральном комиссариате по инвестициям, министр иностранных дел Ален Жюппе выразил надежду что в ближайшее время ситуация с урегулированием ситуации в Сирии может измениться в лучшую сторону. Особенно с учетом того, что в позиции России произошли определённые подвижки. На вопрос "АН" в чем именно они заключаются, и есть ли надежда на то, что общее решение будет найдено, г-н Жюппе предпочел не отвечать.

Выступая на пресс-конференции «Инвестиции в будущее», подводящей итоги проделанной работы за два года с момента принятия закона, запустившего Программу инвестиций в будущее, Ален Жюппэ - сопредседатель наблюдательного комитета отметил, что за прошедшее время было профинансированно 880 проектов в этой области, на сумму 35 миллиардов евро.

Что касается нынешней программы, то она в этот раз сосредоточится вокруг четырех приоритетных стратегий: высшее образование, исследование и образование; индустриальные сети; долгосрочное развитие; цифровая экономика.

Пресс-конференция была прервана минутой молчания в память жертв, расстрелянных в Тулузе.

По её окончании Ален Жюппе направился в аэропорт, для того чтобы сопровождать семьи погибших в Тулузе в Израиль, где те должны быть похоронены. Об этом г-н Жюппэ принял решение во вторник.

Как известно, в понедельник неизвестный расстрелял учителя религии еврейской школы и троих учеников, двое из которых были его сыновьями, перед входом в колледж. Во вторник во всех школах Франции и многих других организациях прошли минуты молчания.