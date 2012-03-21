МВД Франции: убийца еврейских школьников мстил за палестинских детей

С убийцей учителя и учеников еврейского колледжа "Озар Хатора" в Тулузе, дом которого окружен спецназом, продолжаются переговоры, несмотря на то, что он уже ранил двух полицейских, заявил глава МВД Франции Клод Геан.

"АН" писали, что чуть ранее Клод Геан заявил журналистам, что 24-летний подозреваемый признался в принадлежности к Аль-Каиде". Брат подозреваемого арестован.

Под утро среды французская полиция окружила дом, где предположительно находится убийца. Жителям близлежащих домов приказано оставаться внутри и не выходить на улицу. На место проведения операции доставлена мать подозреваемого, чтобы помочь полицейским вести с ним переговоры. Утром среды началась полицейская операция по захвату преступника.

Министр заявил в интервью французскому телевидению, что этот человек сообщил полиции о своем желании "отомстить за палестинских детей". Как сказал подозреваемый, он также "осуждает французские преступления" в Афганистане.

"После первых двух нападений внутренняя разведка Франции наблюдала за ним... Затем в ходе расследования появились решающие доказательства", – приводит слова неназванного официального лица агентство Франс Пресс.

Ранее прокурор Франсуа Молен заявил, что преступник, уже убивший семь человек, может нанести новый удар.

Все жертвы трех разных покушений были застрелены в упор выстрелами в голову, отметил Молен на пресс-конференции в Париже. Однако прокурор призвал не преувеличивать значение видеокамеры, которую, возможно, имел при себе преступник, когда стрелял в четырех человек в еврейской школе в Тулузе.

Серийный убийца нападает каждые четыре дня: 11 и 15 марта он застрелил трех военнослужащих, выходцев из Северной Африки. Баллистическая экспертиза показала, что все жертвы были застрелены из одного и того же пистолета "Кольт" 45-го калибра. Во всех трех случаях убийца уезжал с места преступления на мопеде Yamaha TMAX 130. Однако Молин сказал, что пока неясно, это один и тот же мопед или нет, так как на месте первого нападения видели черный скутер, а недалеко от тулузской школы – белый.

Прокурор также отверг предположения, что уже известен номерной знак мопеда. Как прокурор Парижа, Молен также отвечает за расследования, связанные с подозрениями в терроризме.

Впервые в истории Франции в стране объявлен "алый" - максимально возможный - уровень террористической угрозы.

Это позволяет властям осуществлять всеобъемлющие меры безопасности, включая патрулирование улиц полицейскими и военными патрулями, которые наделены полномочиями останавливать работу общественного транспорта и закрывать школы.

Около 250 следователей отрабатывают две основные версии: по одной из них, убийства совершены исламистом, по другой – ультраправым экстремистом. Однако Молен подчеркнул, что в настоящее время не исключается ни одна версия.

Министр внутренних дел Клод Геан ранее заявил, что убийца, возможно, снимал нападение в Тулузе на видеокамеру, висевшую у него на шее. Камера снабжена широкоугольным объективом, а отснятые кадры "затем можно смотреть на компьютере. Я чувствую, что это должно укрепить психологическое состояние убийцы", – сказал министр. Он описал нападавшего как человека, который "очень хладнокровен, очень решителен, держит себя в руках, очень жесток".

Обвинение было снято с трех военнослужащих, которые были уволены в 2008 году за неонацистскую деятельность из десантной части в соседнем Монтобане. В этой части также служили военные, погибшие в результате нападений 11 и 15 марта.

Напомним, сегодня же учителя и трёх его учеников похоронят в Иерусалиме. Похороны убитых солдат также состоятся в среду во Франции.

Между тем, в среду глава панъевропейского МИД Кэтрин Эштон получила благодарность через Facebook от "Хамаса" за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе. Над Эштон нависла угроза позорной отставки.