Премьер Реджеп Тайип Эрдоган откроет турецкий культурный центр в Иране

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться в Исламской республике Иран 28-29 марта, на которые запланирована насыщенная программа, в том числе, встреча с Махмудом Ахмадинежадом стало официально известно в среду.

Эрдоган проведет ряд встреч с высокопоставленными представителями властей ИРИ и обсудит двусторонние, региональные и международные вопросы. Он также откроет турецкий культурный центр в Тегеране, передает агентство Trend.



Отметим, что Эрдоган отправится в Иран сразу после участия в саммите по ядерной безопасности в Сеуле 26-27 марта, где главной темой станет иранская ядерная программа.

Ранее турецкий МИД заявил, что второй этап переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) пройдет в начале апреля в Стамбуле.

"АН" писали, что президент США 13 марта распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Чуть ранее Барак Обама заявил, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.

Напомним, МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.