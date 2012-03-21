Северная Корея пригрозила, что будет считать обсуждение ее ядерной программы на открывающемся 26-27 марта Сеульском международном саммите по всемирной ядерной безопасности "объявлением войны".

Пхеньян утверждает, что северокорейской ядерной проблемы вообще "не существует", что нет никаких поводов к тому, чтобы обсуждать ее на международном ядерном форуме, для участия в котором в Сеул приедут лидеры почти 50 государств, в том числе российский президент Дмитрий Медведев. Об этом сообщают южнокорейские СМИ, цитируя распространенную северокорейским агентством ЦТАК информацию.

Накануне представители Международного агентства по атомной энергии заявили, что Северная Корея пригласила представителей этой организации посетить КНДР.

Напомним, что 29 февраля по просьбе США Северная Корея сделала шаг к ДНЯО и режиму гарантий МАГАТЭ. В ответ на уступки КНДР США согласились "завершить обсуждение деталей предоставления продовольственной помощи" северокорейской стороне, а также "предпринять дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений".

В минувшем декабре Россия призвала КНДР начать практическое движение по возвращению в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и режим гарантий МАГАТЭ.

Напомним, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, ядерными странами признаны пять постоянных членов Совета безопасности ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Индия и Пакистан не являются участниками ДНЯО, однако в конце года они также заявили о наличии у них ядерного оружия, испытание которого было проведено в конце 1990-х годов.

КНДР вышла из ДНЯО в 2003 году после чего также провела ядерные испытания, но в марте 2011 года КНДР выразила согласие возобновить переговоры с "шестеркой", на которых она готова обсуждать свою ядерную программу.



