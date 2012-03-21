Землетрясение в Акапулько не затронуло российских туристов

Землетрясение, которое произошло недалеко от мексиканского курорта Акапулько, не затронуло россиян, которые на данный момент отдыхают в Мексике. Об этом сообщили сегодня в российских туркомпаниях.



"Туристы из России посещают в основном курорты Канкун и Ривьера Майа, которые находятся на Карибском побережье, так как только с Канкуном у России в настоящее время есть прямое авиасообщение", - сообщили в туристической компании "Южный крест".

Акапулько отсутствует и в программе групповых экскурсионных туров по Мексике.





В Мексике сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло неподалеку от мексиканского курорта Акапулько на побережье Тихого океана. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 322 км к юго-востоку от столицы страны Мехико, в 25 км от города Ометепек в штате Герреро.