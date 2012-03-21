24-летний подозреваемый в обстреле еврейского колледжа "Озар Хатора" в Тулузе и убийстве учителя и трёх учеников связан с ультарадикальной экстремистской исламской организацией "Аль-Каида", заявил министр внутренних дел Франции Клод Геан.

Находясь на месте проведения операции по захвату подозреваемого, министр также сообщил, что брат подозреваемого уже арестован.

"АН" писали, что французская полиция окружила дом, где предположительно находится убийца. На место проведения операции доставлена мать подозреваемого, чтобы помочь полицейским вести с ним переговоры.

Напомним, утром среды началась полицейская операция по захвату преступника. Сегодня же всех четырёх погибших от его рук похоронят в Иерусалиме.

Глава панъевропейского МИД Кэтрин Эштон получила благодарность через Facebook от "Хамаса" за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе.



