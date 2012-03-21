Дом 24-летнего убийцы еврейских детей окружён в Тулузе

Французская полиция окружила дом в Тулузе, где предположительно находится подозреваемый в вооружённом нападении на еврейский колледж "Озар Хатора" и убийстве учителя и трёх учеников. Журналисты сообщают, что были слышны выстрелы.

На место проведения операции доставлена мать 24-летнего подозреваемого, чтобы помочь полицейским вести с ним переговоры, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что утром среды началась полицейская операция по захвату преступника. Сегодня же всех четырёх погибших от его рук похоронят в Иерусалиме.

Глава панъевропейского МИД Кэтрин Эштон получила благодарность через Facebook от "Хамаса" за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе.