Дом 24-летнего убийцы еврейских детей окружён в Тулузе
21 марта 2012, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Французская полиция окружила дом в Тулузе, где предположительно находится подозреваемый в вооружённом нападении на еврейский колледж "Озар Хатора" и убийстве учителя и трёх учеников. Журналисты сообщают, что были слышны выстрелы.
На место проведения операции доставлена мать 24-летнего подозреваемого, чтобы помочь полицейским вести с ним переговоры, передает Би-Би-Си.
"АН" писали, что утром среды началась полицейская операция по захвату преступника. Сегодня же всех четырёх погибших от его рук похоронят в Иерусалиме.
Глава панъевропейского МИД Кэтрин Эштон получила благодарность через Facebook от "Хамаса" за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе.