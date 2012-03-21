Исламисты довольны ровным отношением представителя ЕС к убийству детей

Глава панъевропейского внешнеполитического ведомства Кэтрин Эштон получила благодарность от "Хамас" через Facebook за "непредвзятое отношение к проблеме террора", проявленное высказыванием по поводу убийства еврейских детей в Тулузе.

Вчерашняя речь верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Эштон вызвала резкое негодование израильских министров политиков. Многие из них призвали отправить в отставку еврокомиссара.

ЕС даже был вынужден в ночь на среду опубликовать исправленную версию речи своего верховного представителя по иностранным делам. 20 марта, Кэтрин Эштон на встрече с представителями палестинской молодежной организации в Брюсселе сравнила убийство школьников в Тулузе с недавней трагедией в Швейцарии, где в результате автокатастрофы погибли дети из Бельгии, а также с гибелью палестинских детей в секторе Газа в результате военных ударов Израиля.

Глава МИД Израиля Авигдор Либерман посоветовал дипломату обратить внимание на израильских детей, семьи который проживают на юге еврейского государства под постоянной угрозой ракетных обстрелов со стороны палестинских террористов. Министр обороны страны Эхуд Барак заявил, что ЦАХАЛ прикладывает "огромные усилия", чтобы не причинить вреда мирному населению сектора Газа.

Кроме того, он потребовал от Эштон взять свои слова назад.

"АН" писали, что в среду утром ведётся захват подозреваемых в расстреле школьников и учителя в Тулузе. Из Франции в Израиль утром среды самолетом утром среды перевозят тела погибших. Они будут похоронены в Иерусалиме сегодня.

Президентским распоряжением в юго-западных районах Франции со вторника введен режим наивысшего уровня террористической угрозы.

Напомним, утром в понедельник, 19 марта, неизвестный открыл огонь по группе детей и родителей возле еврейской школе в Тулузе. В результате трагедии погибли трое учеников и преподаватель, еще один подросток был серьезно ранен. Преступнику удалось скрыться с места происшествия на мотороллере. Полиция предполагает, что на детей мог напасть серийный убийца или маньяк.

По данным следствия, преступник, действовавший в Тулузе, использовал оружие, которое применялось и во время двух нападений на военных, совершенных в регионе ранее в марте. В Тулузе в начале марта военнослужащий был убит выстрелом в голову. Менее чем через неделю преступник открыл огонь по десантникам в Монтобане, убив двоих человек и ранив одного. В обоих случаях с места преступления убийца скрылся на таком же скутере, который использовал напавший на школу.

Кроме того,накануне стало известно, что две парижские синагоги получили письма с угрозами. Пока не понятно, связано ли это со стрельбой у еврейской школы в Тулузе.

Президент Франции Николя Саркози объявил о максимальном уровне террористической угрозы на юге страны.

"Хамас" (араб. حماس‎‎, полное название — англ. Harakat al-Muqawama al-Islamiya, "Исламское движение сопротивления") — правящее в секторе Газа (с 2007 года) палестинское исламистское движение и политическая партия.