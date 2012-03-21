Мормон Митт Ромни победил на праймериз ещё и в Иллинойсе
21 марта 2012, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Иллинойс бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на праймериз. Он набрал 55% голосов, его ближайший преследователь Рик Санторум – около 30%. Рон Пол и Ньют Гингрич – около 9%.
"АН" писали, что фаворит президентской гонки от республиканцев Митт Ромни 6 марта назвал победу Владимира Путина "пародией на выборы". Он раскритиковал администрацию Белого дома за высокую оценку выборов в России.
Напомним, 6 марта по результатам "супервторника" - одновременного проведения праймериз в 10 штатах США избиратели выбрали республиканца экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни для борьбы за президентское кресло с демократом Бараком Обамой на предстоящих через 8 месяцев выборах.
Единый кандидат в президенты от партии будет определен по завершении сезона праймериз на партийном съезде в конце августа.
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