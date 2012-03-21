Мормон Митт Ромни победил на праймериз ещё и в Иллинойсе

В американском штате Иллинойс бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на праймериз. Он набрал 55% голосов, его ближайший преследователь Рик Санторум – около 30%. Рон Пол и Ньют Гингрич – около 9%.

"АН" писали, что фаворит президентской гонки от республиканцев Митт Ромни 6 марта назвал победу Владимира Путина "пародией на выборы". Он раскритиковал администрацию Белого дома за высокую оценку выборов в России.

Напомним, 6 марта по результатам "супервторника" - одновременного проведения праймериз в 10 штатах США избиратели выбрали республиканца экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни для борьбы за президентское кресло с демократом Бараком Обамой на предстоящих через 8 месяцев выборах.

Единый кандидат в президенты от партии будет определен по завершении сезона праймериз на партийном съезде в конце августа.