Ведётся захват подозреваемых в расстреле школьников и учителя в Тулузе

В одном из кварталов столицы французского Юга - Тулузе - в среду полицейские начали операцию по захвату подозреваемых в совершении нападения на еврейский колледж "Озар Хатора" и убийстве четырёх человек.

В ходе операции, проводящейся в одном из кварталов Тулузы, ранены как минимум два полицейских, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

"АН" писали, из Франции в Израиль утром среды самолетом утром среды перевозят тела учителя и троих учащихся школы "Озар Хатора", расстрелянных неизвестным в Тулузе. Они будут похоронены в Иерусалиме сегодня.

Президентским распоряжением в юго-западных районах Франции со вторника введен режим наивысшего уровня террористической угрозы.

Напомним, в понедельник утром преступник на мотороллере подъехал к еврейскому колледжу в Тулузе и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погиб 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток.

По данным следствия, преступник, действовавший в Тулузе, использовал оружие, которое применялось и во время двух нападений на военных, совершенных в регионе ранее в марте.