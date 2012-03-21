Кандидаты в президенты результатов выборов ещё не знают, но уже не признают

В Гвинее-Бисау пятеро кандидатов из девяти, включая двух бывших президентов, заявляют, что на досрочных выборах главы страны, прошедших в минувшее воскресенье были допущены серьезные нарушения, поэтому они не признают результатов голосования.

Представители государственной избирательной комиссии пока не назвали победителя, однако, по всеобщему мнению, им скорее всего станет бывший премьер-министр Карлос Гомес Джуниор.

Правда, международные наблюдатели считают, что выборы были честными, прошли в мирной обстановке и были хорошо организованы.

Напомним, Гвинея-Бисау — государство на западном побережье Африки - одна из 10 наименее развитых стран мира.