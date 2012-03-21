Приговор суда: 7 тысяч лет тюрьмы на пятерых за массовые убийства

В Гватемале пятеро членов праворадикальных группировок за массовые убийства 20-летней давности во время гражданской войны приговорены к тюремному заключению, общий срок которого составил более семи тысяч лет.

В частности, в обвинениях фигурировало убийство более 250 человек в деревне План де Санчес на севере этой страны в Центральной Америке в 1982 году, передает Би-Би-Си. Четверо из осужденных состояли в вооруженных добровольческих отрядах, созданных для помощи армии в борьбе с боевиками левых группировок.