Приговор суда: 7 тысяч лет тюрьмы на пятерых за массовые убийства
21 марта 2012, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Гватемале пятеро членов праворадикальных группировок за массовые убийства 20-летней давности во время гражданской войны приговорены к тюремному заключению, общий срок которого составил более семи тысяч лет.
В частности, в обвинениях фигурировало убийство более 250 человек в деревне План де Санчес на севере этой страны в Центральной Америке в 1982 году, передает Би-Би-Си. Четверо из осужденных состояли в вооруженных добровольческих отрядах, созданных для помощи армии в борьбе с боевиками левых группировок.