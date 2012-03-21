Турист из России задержан в Таиланде за публичный секс на пляже в Паттайе

В Таиланде турист из России задержан в курортном городе Паттайя за публичный секс на пляже с местной танцовщицей. 18 марта в полицию Паттайи поступило сообщение о том, что на пляже, всего в 500 метрах от полицейского участка, голые иностранный турист и тайская девушка занимаются сексом на глазах у множества отдыхающих там людей, написали местные СМИ.

23-летняя танцовщица сообщила стражам порядка, что она и мужчина, в море недалеко берега, обнимались и целовались, но секса между ними не было.

Девушка, работавшая в одном из расположенных неподалеку клубов, призналась уже в полицейском участке, что они занимались сексом на публике. По их словам, они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет newsru.co.il.

Гражданину России и его партнерше-таиландке предъявлено обвинение в непристойном поведении. Тайские СМИ назвали имя россиянина - это 28-летний Иван Красовский.