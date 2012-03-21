Сильное землетрясенияе магнитудой 7,4 произошло в Мексике, много разрушений

В Мексике сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло неподалеку от мексиканского курорта Акапулько на побережье Тихого океана. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 322 км к юго-востоку от столицы страны Мехико, в 25 км от города Ометепек в штате Герреро.

По словам местного губернатора, разрушено не менее 500 домов. Толчки и ощущались также в Мехико около минуты.По предварительным данным, пострадали семь человек.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Власти штата распорядились проверить все школы и общественные учреждения в Ометепеке и окрестностях, передает ВВС.

Обрушился мост, несколько миллионов человек остались без электроэнергии, вышли из строя системы сотовой связи.

В момент землетрясения дочь президента США Малия Обама совершала школьную поездку по юго-западу Мексики. Как заявил представитель Белого дома, Малия находится вне опасности, и что "ее жизни ничто не угрожало".