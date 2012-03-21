Учитель и его ученики, расстрелянные в Тулузе, возвращаются в Святую землю

Из Франции в Израиль утром среды самолетом утром среды перевозят тела учителя и троих учащихся школы "Озар Хатора", расстрелянных неизвестным в Тулузе. Они будут похоронены в Иерусалиме сегодня.



Французская полиция продолжает общенациональную операцию по розыску преступника, передает Би-Би-Си. Президентским распоряжением в юго-западных районах Франции введен режим наивысшего уровня террористической угрозы.

Напомним, учитель и ученики еврейской школы были расстреляны в Тулузе на юго-западе Франции. В результате, помимо четверых погибших, еще один подросток был серьезно ранен.

По данным следствия, преступник, действовавший в Тулузе, использовал оружие, которое применялось и во время двух нападений на военных, совершенных в регионе ранее в марте. В Тулузе в начале марта военнослужащий был убит выстрелом в голову. Менее чем через неделю преступник открыл огонь по десантникам в Монтобане, убив двоих человек и ранив одного. В обоих случаях с места преступления убийца скрылся на таком же скутере, который использовал напавший на школу.

Кроме того,накануне стало известно, что две парижские синагоги получили письма с угрозами. Пока не понятно, связано ли это со стрельбой у еврейской школы в Тулузе.