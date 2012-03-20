В Швейцарии автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 14 человек

В Швейцарии автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла во вторник, 20 марта в городке Цолликон. В результате ДТП пострадали 14 человек. Автобус потерял управление и врезался в ехавший по встречной полосе грузовик.

В результате пострадали 14 человек - два водителя и 12 пассажиров автобуса. В настоящее время причины ДТП выясняются. Неделю назад, 13 марта, в районе швейцарского города Сьер потерял управление автобус, в котором находилось 52 человека, передает РИА Новости. Автобус врезался в стену туннеля, в результате чего погибли28 человек, среди них 22 ребенка. Еще 24 школьника получили травмы.