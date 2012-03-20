Украина полностью завершает ликвидацию запасов высокообогащенного урана

Украина завершает ликвидацию своих запасов высокообогащенного урана, заявил Виктор Янукович. По словам президента Украины, "проект приближается к стадии завершения". Украинский лидер высказался в адрес КНДР.

По словам Виктора Януковича, он намерен принять участие в саммите по вопросам ядерной безопасности 26-27 марта 2012 года в Сеуле. Саммит должен работать постоянно, заявил президент. "Саммит должен проводиться каждым континентом", - отметил Янукович. "Мы не можем оставаться спокойными, пока существует угроза ядерной безопасности. Эта тема всегда должна быть под наблюдением общественности и всех стран мира", - подчеркнул глава Украины, передает РБК. Он высказался и в отношении программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия. Очень важно начать диалог с Пхеньяном по этому вопросу, считает украинский лидер. Вопрос ядерной программы КНДР будет обсуждаться на саммите в Сеуле, считает Янукович.