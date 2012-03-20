Королева Великобритании Елизавета II полна сил править дальше

Королева Великобритании Елизавета II выступила с торжественным обращением к обеим палатам британского парламента в честь своего 60-летия на троне. Королева в своей речи заверила парламентариев в пожизненной приверженности руководству страной и подвластным ей территориям.

Мероприятия, посвященные "бриллиантовому" юбилею, начались в феврале этого года. Традиция обращения обеих палат парламента к монархам и их ответной речи берет начало в 16 веке, передает ВВС.

Сегодня на церемонию в старинном зале Вестминстер-холл (лишь он один сохранился со средневековых времен и не был уничтожен пожаром 1834 года) собрались депутаты Палаты общин и Палаты лордов, а также почетные гости, включая бывшего британского премьера Тони Блэра и главу Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, передает РИА Новости. В своей речи королева поблагодарила спикера Палаты общин Джона Беркоу и спикера Палаты лордов баронессу Д’Соуза за торжественные поздравления.

Елизавета II обратилась к лидерам партий, членам парламента, пэрам и церковным руководителям в Вестминстере перед открытием мозаичного окна, специально приобретенного к "бриллиантовому юбилею". Мозаичное окно - подарок королеве от обеих палат парламента - состоит из 1500 кусочков разноцветного стекла. Оно было выполнено британским художником Джоном Рейнтиенсом, и его работа была оплачена из личных средств членов парламента.

Говоря о своем пребывании на престоле, королева особенно поблагодарила членов своей семьи за поддержку и помощь. "В эпоху, когда регулярный размеренный ритм жизни менее заметен, чем экстраординарные поступки, меня приободряет тот факт, что я всего лишь второй суверен, отмечающий бриллиантовый юбилей", - сказала королева.

Кульминация торжеств по случаю бриллиантового юбилея правления королевы придется на начало июня.