Во Франции началась масштабная охота за тулузским убийцей

Трагедия, развернувшаяся вчера утром в еврейской школе, унесла жизнь четырех человек: раввина Джонатана Сандлера (30 лет), его двоих детей Гавриил и Арье (в возрасте 4 и 5 лет) и Мириам Монсонего (7 лет).

Впрочем, идентифицировать его, как признался министр внутренних дел Франции, Клод Геан пока так и не удалось. Единственная новая деталь, появившаяся со вчерашнего дня, это видеокамера, висевшая на груди стрелявшего.

С момента произошедшего история обросла подробностями. Как сообщает AFP, убийца прибыл к школе в понедельник между 8:00-8:15 на скутере с мощным двигателем, тихо припарковал его возле школы Озар Тора в еврейском жилом районе недалеко от центра города Тулузы. Вооруженный калибром 11,43 (популярный калибр среди представителей организованной преступностьи), который был использован в убийствах военных 11 и 15 марта, так же недалеко от Тулузы, и пулеметом типа мини-Узи, он открыл огонь по раввину - преподавателю религии Джонатану Сандлеру и его детям, находившимся перед школьными воротами.

Одно оружие заклинило. Тогда стрелявший вытащил другое и продолжил преследовать свою жертву во дворе, убив ее выстрелом в голову, - как сообщил представитель CRIF (Совета представителей еврейских организаций во Франции), Николь Ярдени. После совершенного убийца скрылся на своем скутере.

"Он стрелял во все, что было перед ним - детей и взрослых", - сообщил прокурор Мишель Вале.

Ни у кого из участников событий не осталось сомнения, что целью стрелявшего была еврейская община. Однако никто не смог обнаружить логическую связь произошедшего у еврейского колледжа с двумя другими убийствами в районе Тулузы, жертвами которых стали военные - по происхождению выходцы из стран Магриба.

"У нас две основные версии: след исламистов и ультра-правых", - по собщению AFP заявил источник, близкий к расследованию, не исключая, впрочем, и другие варианты.

Произошедшее вызвало международное осуждение Израиля, Белого дома, Ватикана, - и в настоящее время убийца стал самым разыскиваемым человеком во Франции.

Четыре жертвы, имеющие двойное франко-израильское гражданство, будут похоронены в Израиле, - сообщает AFP со ссылкой на родственников погибших и официальные израильские источники.