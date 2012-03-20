Официальная предвыборная кампания во Франции стартует в трауре

Конституционный Совет утвердил всех подавших в прошлую пятницу кандидатов на пост президента Французской республики, завершив за выходные дни проверку подписей.

Таким образом, президентская кампания 2012 года стартовала. Одним из ее отличий стал менее представительный состав участников по сравнению с 2007 г., где участвовало 12 кандидатов, а в 2002 г. - 16 претендентов на Елисейский дворец.

В 2012 г. на пост президента Французской республики будут претендовать Натали Aрто (Рабочая борьба), Франсуа Байру (Модем), Эва Жоли (Партия зеленых), Жан-Люк Меленшон (Левый фронт), Марин Ле Пен (Национальный фронт), Филипп Путу (Новая Анти-капиталистическая партия), Николя Саркози (Партия за народное движение), Франсуа Холланд (Соцпартия), Жак Шеминад и Николя Дюпон-Эньян (Вставай Республика).

Со вторника и до 8 апреля радио и телевидение должны будут предоставлять кандидатам равное количество времени в эфире. Также кандидаты сами имеют право решать в каких именно программах будет предоставлено это время. Далее, после 8 аперля, равенство должно будет стать абсолютным, с обязательстовом предоставления сопостовимого уровня программ.

Впрочем во вторник стартуют очевидно не все кандидаты. Так, Николя Сарози со своей стороны заявил после посещения Тулузы, что приостанавливает свою предвыборную кампанию как минимум до среды.

На утро вторника намечена минута молчания, в память о расстрелянных в понедельник в Тулузе 3 учеников и учителя еврейской школы, которая пройдет во всех школах Франции.