В Узбекистане будут высылать из страны дипломатов за нарушение ПДД

В Узбекистане будут штрафовать сотрудников диппредставительств и консульств иностранных государств, а также приравненных к ним организаций, аккредитованных в республике, за нарушение ПДД.



Совместным постановлением Верховного суда, МИД и МВД республики утверждена инструкция, вступающая в силу 23 марта, о применении мер административной ответственности к дипломатам, консульским работникам и приравненным к ним лицам.

Теперь за нарушение ПДД будут применяться административные взыскания, которые установлены законодательством Узбекистана. Наиболее злостных нарушителей ПДД ожидает выдворение из страны.

Такое нововведение принято в связи с тем, что зарубежные дипломаты за последнее время несколько раз становились виновниками ДТП в Ташкенте по причине езды в нетрезвом состоянии и пренебрежения правилами дорожного движения.