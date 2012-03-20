Названы 16 стран - злостных нарушителей прав человека

Комиссия США по вопросам свободы религии в мире рекомендовала госсекретарю Хиллари Клинтон включить 16 стран в список злостных нарушителей прав человека в области свободы вероисповедания. Впервые в их числе оказался Таджикистан и Турция.



Турецкий посол в Вашингтоне сразу же назвал нечестными выводы этого документа, который будет официально опубликован сегодня, но заранее оказался в распоряжении американского агентства АП.

Вместе с Таджикистаном и Турцией в перечень тех, кто постоянно и явно нарушает свободу вероисповедания, вошли Вьетнам, Египет, Ирак, Иран, КНДР, Китай, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, Туркмения, Узбекистан и Эритрея.

Ряд государств должны привлечь к себе "повышенное внимание" в связи с ситуацией в области свободы вероисповедания. Как и в прошлые годы, в их числе оказалась Россия. Ранее американская комиссия выражала обеспокоенность в связи с применением в РФ закона о борьбе с экстремизмом, а также положением нетрадиционных религий и некоторых религиозных сект.

Кроме России в эту группу попали Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Индонезия, Куба, Лаос и Сомали.

Выводы Комиссии по вопросам свободы религии в мире носят рекомендательный характер для администрации США. Госдепартамент ежегодно составляет собственный список злостных нарушителей, который, как правило, значительно меньше, чем в докладе комиссии. Однако к странам, попавшим в перечень госдепартамента, могут быть применены санкции.

Независимая двухпартийная комиссия была создана в соответствии с Законом о свободе религии в мире от 1998 года и с тех пор ежегодно готовит предложения для администрации США, сообщает ИТАР-ТАСС. Вопросы, связанные со свободой вероисповедания, рассматриваются ей в контексте общего положения в сфере прав человека в других странах.



