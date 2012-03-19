Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос подал в отставку

Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в понедельник вечером подал в отставку. Он намерен возглавить входящую в правящую коалицию левоцентристскую партию ПАСОК, сообщило государственное телевидение Греции.

Отставка Венизелоса, считавшаяся накануне решенным делом, была объявлена на заседании правительства, которое прошло в понедельник поздно вечером, передает РИА Новости.

Выборы лидера партии ПАСОК были безальтернативными: предыдущий председатель партии экс-премьер и сын ее основателя Йоргос Папандреу взял самоотвод, двое других кандидатов не смогли заручиться поддержкой достаточного количества сторонников.

Напомним, Эвангелос Венизелос играл ключевую роль в реструктуризации греческого долга перед частными инвесторами и в переговорах с ЕС и МВФ о предоставлении новых 130-миллиардных кредитов.