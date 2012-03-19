Герцогиня Кембриджская провела первое публичное выступление

Общественность с нетерпением ждала первого публичного выступления супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Оно состоялось в понедельник в английском городе Ипсвич в приюте для лечения тяжелобольных детей.

Герцогиня Кембриджская выступила на открытии нового учреждения для тяжелобольных людей. Кейт Миддлтон дала высокую оценку работе организации, поблагодарила за теплый прием и добавила, что сожалеет о том, что принц Уильям не смог присутствовать на мероприятии. "Ему бы это очень понравилось", - отметила Кейт.

Речь, которая длилась всего несколько минут, транслировалась в прямом эфире британского канала BBC News. Большинство людей слышали голос Кейт единственный раз осенью 2010 года, когда они вместе с Уильямом в интервью для СМИ объявили о своей помолвке. После выступления в Испвиче слушатели громко и бурно аплодировали супруге принца.