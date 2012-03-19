Во Франции завтра почтут минутой молчания память погибших

Прибывший в Тулузу Николя Саркози выпустил декрет о проведении завтра минуты молчания во всех школах страны, которая назначена на 11.00.

Сегодня утром неизвестный расстрелял людей перед входом в еврейскую школу Озар Атора, после чего скрылся на скутере. В результате погибли четверо - преподаватель по религии, его дети 3 и 6 лет и дочь директора колледжа 10 лет.

Николя Саркози заявил, что абсолютно все будет направлено на то, чтобы найти убийцу. Кроме того, как сообщил глава государства, министр внутренних дел Клод Геан останется в Тулузе столько, сколько потребуется.

Весь политический истеблишмент Франции аналогично отреагировал на случившееся, отменив все предвыборные митинги и дебаты в Тулузе.

Телевизионные каналы Израиля прервали вещание, для того чтобы в деталях следить за происходящим.

Как стало известно, стрелявший был вооружен двумя пистолетами, один из которых, калибром 11.43, уже был использован ранее. 11 марта из него был застрелен один военный в штатском под Тулузой и двое военных 15 марта в Монтобане.

Как сообщил представитель МВД, "Префектам и службам полиции и жандармерии были даны указания усилить наблюдение около всех культовых учреждений во Франции и, в особенности, возле еврейских школ".