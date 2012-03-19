Серфингистка смогла вырвать дочь из пасти акулы

Чудесным спасением обернулось нападение акулы на двух серфингисток, отдыхавших на пляже Нью-Смирна-Бич во Флориде. Когда на 15-летнюю Сидни напала акула, мать буквально вырвала дочку из пасти хищницы.



Валей Леви с дочерью катались на серфах, когда внезапно на дочь кинулась откуда ни возьмись акула и утащила девочку под воду. Через несколько секунд Сидни вынырнула и забралась на доску, но хищница снова атаковала ее и утянула под воду. Валей смогла ухватить дочь за плечи и вытащила на нос своей доски, при этом серфингистка ударила акулу ногой по морде. "Это было похоже на сцену из "Челюстей", когда девушку утаскивают под воду, и я сказала себе, что не позволю моей дочери так умереть", - рассказала Валей местному телеканалу.

Но акула так просто не отстала. Привлеченная кровью из раны на ноге девочки, она продолжала кружить вокруг серфингисток. На выручку к ним пришли другие отдыхающие с пляжа, которые помогли паре добраться до берега и вызвали скорую помощь.

Напомним, что в начале марта от акул удалось отбиться еще одному человеку - польскому кайтсерферу Яну Лисевски. 42-хлетний спортсмен-экстремал собирался пересечь Красное море от египетского города Эль-Гуна до порта Дуба в Саудовской Аравии. Когда кайтсерфер преодолел две трети пути, ветер неожиданно прекратился, и поднять кайт не удалось. Лисевски послал сигнал SOS. Однако ждать спасателей Яну пришлось сорок часов, сообщает «РБК». В районе рифа его атаковала стая акул, по словам спортсмена, их было 11 штук. К счастью, у кайтсерфера был с собой нож, который он взял в плавание по настоянию брата. Лисевски бил атакующих хищниц ножом наугад: в жабры, нос, глаза - и сумел продержаться до прихода спасателей.





