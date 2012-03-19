Деланое опасается распыления левого электората

Деланоэ опасается "дисперсии" левых. Об этом он заявил телеканалу Франс 2. После митинга Жан-Люка Меленшона, имевшего большой успех в прошлые выходные дни в Париже, многие политологи задались вопросом о том, не станет ли 2012 год отображением 2002 г., но на новом витке?

Напомним, что в 2002 г. кандидат от соцпарии Леонел Жоспен выбыл уже после первого тура, пропустив во второй Жака Ширака и Жан-Мари Ле Пэна. Участвовавший в выборах на левом поле Шевенеман отобрал небольшую часть голосов левого электората, чего было вполне достаточно для того чтобы Жоспен не прошел во второй тур.

Наблюдатели отмечают, что атакующий стиль Жан-Люка Меленшона способствует росту его популярности среди левых и соответственно поглощает голоса Франсуа Олланда.

Спрошенный на эту тему телеканалом Франс 2 социалистический мэр Парижа Бертран Деланоэ, исключил "разделения" левых в грядущих выборах, но признал, что риск "дисперсии" левых избирателей действительно имеет место быть. С учетом вышесказанного, г-н Деланое призвал в эфире голосовать в первом туре за Франсуа Олланда.