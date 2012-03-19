В Тулузе новые жертвы, причем из того же оружия

Как сообщает агентство AFP сегодня утром неизвестным была обстреляна группа людей в еврейской школе Тулузы. Согласно сообщению полиции убийца стрелял в группу из 4-5 человек и убил двоих: одного из родителей учеников и одного ребенка. Двое других тяжело ранены, причем один из них находится при смерти.

Согласно информации свидетелей, стрелявший скрылся на черном скутере.

Полиция предполагает, что это может быть тот же мужчина, что убил на прошлой неделе военных в Тулузе, так как сегодня было использовано оружие того же калибра - 11.43.

Министр внутренних дел Клод Геан принял решение лично прибыть на место и ожидается на месте позже утром.

Позже Елисейский дворец распространил заявление о том, что Николя Саркози так же прибудет в школу Озар Атора утром в сопровождении министра образования Люка Шателя и лидера еврейской общины Риашара Праскье.

Как позже установлено, личности погибших - это учитель религии 30 лет его двое детей 3 и 6 лет, а также один ребенок 10 лет.