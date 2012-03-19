Во Франции неизвестный открыл стрельбу в еврейской школе, погибли дети

Во Франции произошла стрельба рядом с еврейской школой. Есть погибшие и раненные. Не исключено, что речь идет о преступлении, совершенном серийным убийцей. Трагедия произошла в Тулузе.

По данным полиции, погиб 1 человек, еще 4 ранены. Очевидцы сообщают о трех погибших, среди них двое детей. В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, передает РБК. По предварительным данным, преступник еще на свободе.