Во Франции неизвестный открыл стрельбу в еврейской школе, погибли дети
19 марта 2012, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Во Франции произошла стрельба рядом с еврейской школой. Есть погибшие и раненные. Не исключено, что речь идет о преступлении, совершенном серийным убийцей. Трагедия произошла в Тулузе.
По данным полиции, погиб 1 человек, еще 4 ранены. Очевидцы сообщают о трех погибших, среди них двое детей. В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, передает РБК. По предварительным данным, преступник еще на свободе.